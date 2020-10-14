يسرا البريطانية (22) الأخيرة - احمد جمعة

2020/10/14 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة بكت طوال الليل، لم تغب صورة وجهه وهو يمسك بيدها الصغيرة وهي بعمر التاسعة، يعبر بها الثكنات العسكرية وقت الإجازات، رأت وجوه الضباط والجنود، ينظرون نحوهما وهي تلحق به مبتسمة، كانوا يحسدونه على امتياز حرية الدخول والخروج من المعسكرات الفولاذية التي لا يسمح بمجرد التجوال فيها، لم تتوقف عيناها عن الدموع، دموع حرقة القهر والمرارة "كيف تركني وحدي في هذا العالم؟" ساحت مزيد من الدموع منها وهي تبحث في عقلها ......





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