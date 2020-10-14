النهروان تتصدر قائمة الاصابات في الرصافة

2020/10/14 | 20:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تصدرت منطقة النهروان في بغداد، الاربعاء، قائمة الاصابات بفيروس كورونا في الرصافة.

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