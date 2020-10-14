معدل الشفاء من كورونا في الرصافة يتخطى 46 الفاً

2020/10/14 | 20:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، اليوم الاربعاء، عن شفاء 745 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 46811 حالة.

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