إقليم كردستان: المقترحات الأخيرة حول الطاقة لن تصرفنا عن الحوار مع بغداد

2020/10/14 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، على ضرورةِ ان تكون الحلولُ المستقبلية بين حكومتي بغداد واربيل في ملفِ الطاقة ضمن إطار الدستور.

وأكد عادل في تصريح قال انه ردٌ على المقترح الذي طرحه مسؤولٌ كبير في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن الإدارة المستقبلية لمجالي النفط والغاز في إقليم كردستان، أكد ان تلك التقارير لن تَصرف اهتمامَ حكومة الإقليم عن أولوياتها في المباحثاتِ المتواصلة والبناءة مع الحكومة الاتحادية، مبينا ان الإقليم يُركز على إيجادِ حلول ٍ عمليةٍ وقانونية بشأن ِ قطاعي النفط والغاز، وبما يضمن حقوقَ جميع الأطراف، من خلال توزيع ٍ عادل ٍ ومنصف لواردات النفط والغاز في العراق، الأمر الذي سيُسهم في إرساءِ أساس ٍ صلب للتعاون والشراكة الحقيقية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

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