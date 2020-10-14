هجوم سيبراني جديد تتعرض له مجموعة من المنشآت الإيرانية

2020/10/14 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إيران تعرضَ عددٍ من منشآتها ومؤسساتِها الحكومية إلى هجوم ٍ سيبراني ٍ كبير وانقطاع ٍ بشبكات الاتصال.

وأكد مركز ماهر لإدارة التنسيق والإغاثة في الحوادث الإلكترونية التابعُ لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية تعرضَ البلاد لهجوم ٍ سيبراني ٍ كبير استهدف مؤسستين حكوميتين وأدى إلى انقطاع ِ الاتصال بشبكاتِ وخدماتِ عددٍ من الجهات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن بعضَ المؤسسات قامت بقطع ِ خدمات الانترنت بشكل ٍ مؤقت وإجراءِ اختباراتٍ فنية كإجراءٍ احترازي بعد تلقيها إنذارات، فضلا على صدور تحذيراتٍ لمسؤولين حكوميين وخبراءَ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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