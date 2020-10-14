نائب يكشف موعد صدور تقرير ادانة بحق وزراء ومدراء سابقين

2020/10/14 | 20:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن النائب علي سعدون اللامي، الاربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير إدانة لبعض الوزراء السابقين والمدراء العامين المتسببين بهدر المال العام، فيما كشف عن قيام شركات خاصة باستيراد مواد من خارج العراق وبيعها في الاسواق على انها محلية الصنع.

وقال اللامي وهو عضو اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء، في تصريح له، اليوم (14 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي إن "اللجنة رصدت عقودا كثيرة واستعانت بمختصين من المعنيين بهذا الملف بغية تفكيك وتحليل هذه العقود"، مشيرا إلى أنه "خلال الأسبوع المقبل ستصدر اللجنة تقريرا وإدانة لبعض الوزراء السابقين ومديرين عامين ممن ثبت تسببهم بهدر المال العام وسيتم تحويل القضية إلى النزاهة للتحقيق فيها وتحويلها إلى القضاء".

وكشف اللامي عزم لجنة الاقتصاد والاستثمار تقييم عقود الشراكة مع القطاع الخاص، مبينا أن "أغلب الشركات تم استغلال اسمها باستيراد مواد من الخارج وبيعها بالأسواق على أنها محلية الصنع وبالتالي مصانع الشركات الحكومية متوقفة والبطالة مستمرة".

وأضاف، أن "اللجنة خاطبت وزارة الصناعة والمعادن لإعادة النظر بالعقود ولابد من أن تكون هناك شراكة حقيقية من حيث تشغيل الشركات والعاملين فيها".

وبين وجود "خطة معدة لنقل المعامل المضرة للبيئة خارج المدن، بتخصيص مدينة صناعية متكاملة وتحتوي على بنى تحتية قادرة على استيعاب المعامل كما معمول به في أغلب الدول".

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