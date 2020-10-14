2020/10/14 | 20:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء، أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور تقرير إدانة لبعض الوزراء السابقين والمديرين العامين المتسببين بهدر المال العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التحقيق بملف الكهرباء: الأسبوع المقبل سيصدر تقرير إدانة بحق وزراء سابقين ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التحقيق بملف الكهرباء: الأسبوع المقبل سيصدر تقرير إدانة بحق وزراء سابقين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).