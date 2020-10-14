محمد هنيدي يطالب بتوقيع أقصى العقوبة على قتلة “فتاة المعادى”

2020/10/14 | 20:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ علق الفنان محمد هنيدى على حادث سرقة حقيبة فتاة وسحلها وقتلها على يد 3 شباب بأحد شوارع المعادي ، صباح اليوم الإربعاء.وكتب هنيدى ، عبر حسابه على تويتر قائلا:” البنت الجميلة دي اسمها مريم محمد كانت ماشيه في امان الله، جيه ٣ كائنات ما ينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة لاننا […]

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