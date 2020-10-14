2020/10/14 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة تحدث الخبير الاقتصادي، طارق الشيخ علي ، عن "افلاس حقيقي" ليس بالمال تشهده الدولة العراقية، وفيما بين ابرز شروط الاقتراض الخارجي، كشف مقدار حجم الديون المالية بذمة العراق.وقال طارق الشيخ علي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن " الاقتصاد هو كيفية تدبير شؤون المال وتأمين ايجاده وكيفية وتوزيعه،والاقتصاد العراقي وقع في المنطقة الرخوة، مع اهتزازات كبيرة في الاداء الحكومي بشكل واضح، وتداخل الصلاحيات وفقدان الرقيب المالي".وأضاف الشيخ علي، أن "الحكومة العراقية كان يجب عليها وضع اصلاحات اقتصادية قبل سنة على الاقل لتفادي ازمة الرواتب الحالية،وتوجه الحكومة نحو الاقتراض وخاصة الداخلي، ادى الى تفاقم المشاكل المالية بظل ازدياد والديون".وتابع أن "العراق يصدر يوميا حوالي 4 مليون برميل نفط، ومع معدل استقرار سعر البرميل على 40 دولار، فهذا يعني ان العراق يحقق حوالي 49 مليار دولار سنويا، اضافة الى حوالي 9 مليار دينار ايرادات المنافذ الحدودية، مع تحسين الاداء الضريبي، يصبح لدى العراق66 مليار ايرادات الموازنة العراقية".واشار الخبير الاقتصادي، الى ان "العراق يشهد بهذا الوقت افلاسا ماليا، لكنه ليس الافلاس الحقيقي، بل ان الافلاس الحقيقي يحدث في عملية ادارة منظومة الاقتصاد في البلاد، التي تحتل المرتبة الرابعة نفطيا، والثانية بالاحتياط النفطي".ولفت إلى أن "الذهاب نحو الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي، يشترط وجود ضمانات سيادية على النفط، واجراءات اخرى"،مبينا أن "الديون الخارجية بذمة العراق وصلت الى اكثر من 80 مليار دولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير إقتصادي يتحدث عن إفلاس حقيقي ويبين مقدار الدين العام وأبرز شروط الاقتراض الخارجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير إقتصادي يتحدث عن إفلاس حقيقي ويبين مقدار الدين العام وأبرز شروط الاقتراض الخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).