المرجعية الدينية والدنيوية الإيزيدية ما بين المشروعية العرفية والشرعية المجتمعية

2020/10/14 | 20:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد حسن علي(*) بعد الإعلان عن وفاة الأمير تحسين سعيد بگ بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٩، بدأ يطفو إلى السطح ازمة قيادة وإدارة شؤون الأقلية الإيزيدية الدينية والدنيوية في العراق والعالم، حيث سبق وأن تنبه عدد من المثقفين والمهتمين والمعنيين من أبناء الشعب الإيزيدي لهذا الامر الخطير والازمات التي ستواجه الإيزيدية مستقبلا، في الوقت الذي يعاني الشعب الإيزيدي …

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