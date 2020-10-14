إيران تكشف قيمة اموالها “المجمدة” في العراق بالدولار… حلول قريبة للحصول عليها

2020/10/14 | 20:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي اليوم الأربعاء، أن 5 مليارات دولار من أموال بلاده مجمدة في العراق بموجب العقوبات الأمريكية.

وقال في تصريح صحفي على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم، إن “زيارته الرسمية إلى العراق قبل يومين كانت ناجحة ومن المؤمل الإفادة من أكثر من 5 مليارات دولار من الأرصدة المجمدة هناك”.

وأضاف: “تم بحث الأرصدة الإيرانية المجمدة مع عدة دول وثمة ردود إيجابية بهذا الخصوص”.

وقبل يومين نقلت وسائل إعلام محلية قولها إن “إيران طلبت من العراق تسديد الديون التي بذمته بالدولار، إلا أن بغداد رفضت ذلك خشية تجاوزها العقوبات المفروضة على طهران”.

وتعاني طهران من نقص في مدخراتها من العملة الأجنبية، وساهمت العقوبات الأمريكية، وتفشي فيروس كورونا في هبوط العملة الوطنية إلى مستويات تاريخية.

ووصل محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إلى بغداد، الاثنين الماضي، للقاء مسؤولين عراقيين منهم وزير المالية العراقي علي علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ومدير مصرف التجارة العراقي.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن “همتي”، عقب اللقاء، قوله إن الطرفين توصلا إلى “اتفاق حول الإفراج عن أصول إيران المالية ليتسنى شراء البضائع الأساسية في البلاد”.

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