بالصور.. إنقاذ شخصين من حريق كبير في الشرقاط

2020/10/14 | 20:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}

أنقذت فرق الدفاع المدني في صلاح الدين شخصين وتخمد حادث حريق اندلع في عجلة حوضية نوع سكانيا تحمل مشتقات نفطية سعة 10 الاف لتر وكيا حمل تحمل براميل گاز اويل في قرية عويجيلة في الساحل الايسر بقضاء الشرقاط .

حيث تمكنت مفارزنا في مركز الشرقاط من السيطرة على الحادث بعد اخراج الشخصين ونقلهما إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج وإخماد النيران المندلعة في العجلتين بسبب تماس كهربائي بكل مهنية وأداء مميز ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي العجلات المجاورة الاخرى

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