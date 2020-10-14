رسميا.. يوفنتوس يُعلن عودة كريستيانو رونالدو لقضاء الحجر الصحي في إيطاليا

2020/10/14 | 20:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:لفرات نيوز} أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، في بيان رسمي، عودة نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى تورينو، رغم إصابته بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد - 19".

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