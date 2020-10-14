الكاظمي ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات

2020/10/14 | 20:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لقاءين منفصلين مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ورئيس ِ بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كارينيان جرى خلالهما مناقشة ُ مسألةِ السيادة العراقية ورفض التدخلات في شؤونه الداخلية،

وبحث الكاظمي أيضا خلال لقائه وزيرَ خارجية اليونان في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجالاتٍ متعددة، أهمُها التنسيقُ الأمني والعسكري،وعلى صعيدِ تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، بحث رئيسُ الوزراء مع رئيس بعثة الناتو في سبل استمرار تقديم ِ الدعم الى القوات الأمنية العراقية بمختلفِ صنوفها، وذلك في مجالاتِ التدريب، وتعزيز القدرات العسكرية، ورفع مستوى المهنية والكفاءة.

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