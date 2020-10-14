الأمن النيابية تؤكد متابعة اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع أمريكا

2020/10/14 | 20:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- كرار خليل

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، استمرارها بمتابعة اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع أمريكا، فيما أوضحت أن الاتفاقية لا تشمل الجانب الأمني فقط، وإنما تشمل الجوانب التعليمية والاقتصادية وغيرها.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة تعد مسألة تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي خصوصا مع الجانب الأمريكي من أولوياتها، لذلك هي مستمرة في نقاشاتها للجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية".

وأضاف، أن "النقاشات والاستفسارات مستمرة من قبل اللجنة الأمنية، مع المسؤولين لمعرفة ماذا قدم الجانب الأمريكي بشأن ملفات محاربة الإرهاب ودعم القوات العراقية وملفات أخرى".

وأشار إلى أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي شاملة لا تقتصر على القضايا الأمنية والعسكرية فقط، بل فيها جوانب اقتصادية وتعليمية وغيرها".

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