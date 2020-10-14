وزير سابق للنقل: هذا ما سيحصل اذا اكملت الكويت مينائها قبلنا

2020/10/14 | 20:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال وزير الشباب والرياضة والنقل السابق عبد الحسين عبطان، إنه تابع ملف ميناء الفاو منذ كان نائبا في البرلمان، مبينا ان "الكويت سبقت العراق في تنفيذ ميناء مبارك والتاخير ليس بصالحنا".

وأوضح عبطان في مقابلة متلفزة، تابع "ديجيتال ميديا ان ار تي" تفاصيلها اليوم (14 تشرين الثاني 2020) ، أن "الكويت وعندما انجزت نسبة 47‎%‎ من ميناء مبارك حين كنت وزيرا للنقل، كان العراق مايزال بنقطة بناء كاسر الامواج، ويعاني من ازمة مالية في زمن رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت كانت الكويت تعمل بسرعة ودون مشاكل".

واكد الوزير السابق، أن "الميناء الذي ينتهي انجازه اولا في الكويت أو العراق فالبلد الثاني سيخسر الفائدة من مينائه"، مشيرا الى انه اقترح ان "تتولى وزارة النفط انجاز احد الارصفة ورصيف اخر من حصة الجيش تتولى وزارة الدفاع مهمة انجازه".

وتابع أن "ميناء الفاو يحتاج الى 4 مليار دولار لانجازه بشكل كامل والملف ليس بحاجه الى نظريات مؤامرة لانجازه، ولا أحد يمنع العراق من اكمال المشروع".





وحول "وفاة" المدير التنفيذي للمشروع قال: أن "المدير الكوري الذي انتحر يمكن لاحد بديل ان يحل مكانه مع الاستمرار بالعمل".

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