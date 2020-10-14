إصابة ضابط في الجيش بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

2020/10/14 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بإصابة ضابط في الجيش بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة نوع همر تابعة للجيش العراقي ضمن قضاء الطارمية".

وأضاف المصدر أن الانفجار "اسفر عن اصابة ضابط برتبة ملازم كحصيلة اولية".

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