حريق يلتهم عجلتين لنقل مشتقات النفط في صلاح الدين واستنفار لإنقاذ شخصين (صور)

2020/10/14 | 20:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أخمدت فرق الاطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني/صلاح الدين، الاربعاء، حريقا اندلع في عجلتين لنقل المشتقات النفطية.



وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الاول 2020)، إن "فرقنا انقذت شخصين وأخمدت حادث حريق اندلع في عجلة حوضية نوع سكانيا تحمل مشتقات نفطية سعة 10 آلاف لتر وأخرى نوع (كيا) حمل تحمل براميل كاز أويل في قرية عويجيلة في الساحل الايسر بقضاء الشرقاط".

واضاف، "حيث تمكنت مفارزنا في مركز الشرقاط من السيطرة على الحادث بعد إخراج الشخصين ونقلهما إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج وإخماد النيران المندلعة في العجلتين بسبب تماس كهربائي بكل مهنية وأداء مميز ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي العجلات المجاورة الأخرى".

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