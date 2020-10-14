إعادة هيكلة الكرة الإنكليزية.. كل الأندية ترفض مشروع

2020/10/14 | 20:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت أندية رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، بالإجماع دعم خطة "بروجيكت بيغ بيكتشر" (مشروع الرؤية الكبيرة) الذي من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في إعادة هيكلة كرة القدم الإنكليزية.

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