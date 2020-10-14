النقل تعلن وصول الباخرة “سي إنديا” إلى كاسر الأمواج في ميناء الفاو

2020/10/14 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، الاربعاء، وصول الباخرة (cy indian) إلى كاسر الأمواج بميناء الفاو الكبير لإفراغ حمولتها من الحجر الكلسي المقدرة بـ( 9837 ) ألف طن. وبين المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في بيان تلقى “النور نيوز” أن “العمل يجري بوتيرة عالية من قبل الملاكات […]

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