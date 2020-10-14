توضيح من البيشمركة بشأن ’’الانتشار’’ في سنجار

2020/10/14 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أوضح نائب رئيس أركان قوات البيشمركة الكردية، اللواء قارمان كمال، حقيقة صدور قرار بنشر القوات الكردية في قضاء سنجار، وذلك بعد الاتفاق الاخير بين بغداد واربيل بشأن القضاء.

وقال قارمان كمال، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتفاق مع وزارة الدفاع كان على انشاء غرف للتنسيق المشترك مع البيشمركة، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد المباشرة بإنشاء تلك الغرف ومواقعها".

وأضاف كمال، أن "البيشمركة مؤسسة تابعة لحكومة إقليم كردستان وأي اتفاق سياسي بين بغداد وأربيل سنكون ملزمين وعلى استعداد لتنفيذه، ولكن لايوجد حتى الآن تحديد لموقع انتشار قوات البيشمركة سواء في سنجار أو غيرها من المناطق".

ومؤخرا جرى الاعلان عن اتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشأن الوضع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، وإعادة النازحين إليه برعاية بعثة الأمم المتحدة، الامر الذي اثار ردود افعال متباينة، وسط اسئلة عن امكانية انتشار جديد لقوات البيشمركة بتلك المناطق.

وينص الاتفاق على اختيار إدارة محلية جديدة لقضاء سنجار وتسلم الشرطة المحلية للملف الأمني، بالإضافة إلى تعزيز هذا الملف بتوظيف 2500 عنصر أمني جديد وإخراج أي جماعات مسلحة، ومن بينها منظمة حزب العمال الكردستاني.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد في بيان صادر عن مكتبه، أن "الحكومة الاتحادية -وبالتنسيق مع حكومة الإقليم- ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولا".

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