تعرف على مواصفات أقوى هواتف آيفون لهذا العام

2020/10/14 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبرز جهاز كشفت عنه شركة آبل خلال حدث Hi Speed كان هاتف iPhone 12 Pro Max الذي حصل على أفضل مواصفات هواتف الشركة لهذا العام.

وتميز هذا الجهاز بهيكل محمي بدرع من السيراميك المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (160.8/ 78.1 / 7.4) ملم، يزن 228 غ، ومضاد للماء والغبار وفق معايير IP68 ، ما يمكن الهاتف من العمل تحت الماء لمدة نصف ساعة على عمق 6 أمتار.

وحصل الهاتف على شاشة Super Retina XDR OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2778/1284) بيكسل، وأبعادها “19.5:9″، تدعم تقنية HDR10.

وزودته آبل بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، فيها مستشعر TOF 3D LiDAR قادر على التعامل مع تقنيات الواقع المعزز، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة بدقة 12 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ويمكن لهذا الهاتف الاتصال بشبكات 5G والتعامل بسرعة كبيرة مع البيانات بفضل معالج Apple A14 Bionic الحديث ، وشريحة موديم خاصة، وذواكر تخزين داخلية 128/256/512 غيغابايت.

ودعمته آبل أيضا بتقنيات Dolby Vision و Wide color gamut و Wide color gamut، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO لتحديد المواقع، وشرائح للاتصال بشبكات Wi-Fi من الجيل السادس، وبوصلة إلكترونية، وبطارية يمكن شحن 50% من سعتها عبر شاحن سريع باستطاعة 20 واطا، إضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي.

وستأتي النسخ العادية منه بمنفذ واحد لبطاقات الاتصال، بينما النسخ المخصصة للسوق الصينية فستحوي منفذين لهذه البطاقات من نوع Nano-SIM .

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