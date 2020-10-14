“والدها كان يمر بالصدفة” تفاصيل واقعة مقتل فتاة المعادي بعد سحلها

2020/10/14 | 21:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ شهدت منطقة المعادى بالقاهرة ، صباح اليوم ، جريمة بشعة لفتاة تدعى مريم ، فى العقد الثالث من العمر، تعمل في أحد البنوك الحكومية ،البداية كانت بتلقي مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد شوارع المعادى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة فتاة ، […]

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