اعتقال “داعشي” بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار 

2020/10/14 | 21:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في حشد محافظة الانبار ،الاربعاء ، بان عن اعتقال” داعشي” بعملية دهم وتفتيش استهدفت المناطق الغربية

وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش تركزت على مناطق مختلفة من قضاء الرطبة غربي الانبار ، تمكنت من خلاله من اعتقال احد عناصر عصابات داعش الاجرامية دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان “القوات الامنية رصدت حركة الارهابي وتمكنت من اعتقاله حال وصوله الى المنطقة المستهدفة ، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب المتهم في مهاجمة القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار ، موضحا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق لمعرفة بقية اختباء عناصره “.



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