(دكتاتورية حواء) و(الحجية بلاسخارت)..و(الشيطان الأكبر) !!

2020/10/14 | 21:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب لم يتبين من الروايات التاريخية أن النبي آدم (ع) قد إستخدم أيا من أساليب (الدكتاتورية) ضد شريكته (حواء) ، التي لم نعرف درجتها في سلم الرئاسات الثلاث في حينها ، وما اذا كانت (ربة بيت) ، أم أنها تمارس مهام (السيدة الأولى) ، وإكتفت بممارسة مهام (وزارة الداخلية) ، التي توفر لها (سلطات […]

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