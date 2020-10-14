فرنسا تعلن حالة الطوارئ الصحية

2020/10/14 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، في وقت تجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا عتبة 9100 للمرة الأولى منذ 25 يونيو.

وقالت الحكومة لدى إعلانها القرار إن جائحة كوفيد-19 كارثة صحية عامة تهدد صحة السكان وتبرر اتخاذ إجراءات صارمة.

وأفادت السلطات الصحية الفرنسية بأن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفى من فيروس كوفيد -19 قد تجاوز عتبة 9100 للمرة الأولى منذ 25 يونيو في استمرار الاتجاه التصاعدي الذي يخشى الخبراء أنه قد يطغى على نظام المستشفيات.

وتواجه فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة الذروة حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.

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