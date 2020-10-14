زراعة ذي قار تستحدث قسما لتنمية الثروة السمكية

2020/10/14 | 21:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية زراعة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن استحداث قسم يهتم بالثروة السمكية في المحافظة .وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” زراعة ذي قار استحدثت قسما لتنمية الثروة السمكية يضم ثلاث شعب تدير نشاط الاسماك في عموم المحافظة “.واشار الى ان […]

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