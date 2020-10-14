الزرفي يطالب بالتحقيق في ملف ’أونا أويل’ ويؤكد: دفعوا رشاوى إلى اثنين من الوزراء

2020/10/14 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عدنان الزرفي، بفتح تحقيق بحق شركة “أونا أويل” الفرنسية، التي استلمت عقوداً بقيمة مليار وسبعمئة مليون دولار حيث اتهمها بدفع رشاوى إلى اثنين من الوزراء.

وطالب الزرفي في تغريدة على تويتر، طالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية شرك الفرنسية ، بعد ان حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة من بينهم وزيرين وشركاء في التعاقدات الحكومية.

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