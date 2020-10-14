محافظ البنك المركزي يحذر من ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

2020/10/14 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف البنك المركزي العراقي، ان التراجعَ في سعر النفط عالميا والتخفيضَ الذي شهده الانتاج في العراق استنادا الى اتفاق اوبك أدى الى تراجع العملة الصعبة لدى العراق

محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف اكد ان غالبية الإنفاق الجاري سيتحول الى طلبٍ استهلاكي يمثل في النهاية طلبا على الدولار الأميركي، وبقيام البنك المركزي بتلبيةِ هذا الطلب لتمويل الاستيرادات فإن الاحتياطيات الأجنبية ستشهد تراجعا يضاف إلى التراجع الناجم عن انخفاض الايرادات النفطية في حال لم تتغير المعطيات الحالية.

أطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية شركة(Unaoil)الفرنسية التي استلمت عقود بقيمة1.7مليار دولار، بعد ان حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة من بينهم وزيري نفط وشركاء في التعاقدات الحكومية !أموال البلد يجب ان تسترد في محاكمنا العراقية.

— عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) October 14, 2020

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