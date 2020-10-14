2020/10/14 | 21:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشادة اعلامية واسعة بطريقة تقديم نادي الصناعات الكهربائية للجهاز الفني لفريق كرة القدم بمؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم الاربعاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/14 | 21:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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