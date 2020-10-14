نائب يدعو الحشد الشعبي الى مقاضاة هوشيار زيباري

2020/10/14 | 21:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..دعا النائب عن تحالف الفتح النيابية حامد الموسوي ، اليوم الاربعاء، هيئة الحشد الشعبي والادعاء العام الى اتخاذ الطرق القانونية ضد تصريحات وزير المالية الاسبق هوشيار زيباري المسيئة بخصوص اتهام الحشد الشعبي في استهداف اربيل مؤخرا كون الاقليم قريب من الولايات المتحدة .وقال الموسوي في تصريح لــــ […]

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