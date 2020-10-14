فوائد الخروب بين الماضي والحاضر ودوره في التنمية المستدامة بالمغرب

2020/10/14 | 21:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نورة مارتيتشلاغر* كانت شجرة الخروب مصدر اهتمام منذ عصور نظرًا لميزاتها المتعددة.وفي أيامنا هذه، بدأ الناس اكتشاف فضائل هذا النبات المذهل من جديد.فهي شجرة برية تنمو عادة في الغابات، لكن من السهل أيضًا غرسها ورعايتها مع باقي الأشجار المثمرة.وبسبب كونها تجمع بين هاتين الخاصيتين، فإن شجرة الخروب تفتح مجالًا واسعا أمام […]

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