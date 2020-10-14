أدويـة سامـراء تعلن عـن برنامجهـا الإنتاجـي للشهـر الحالـي

2020/10/14 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الاربعاء، عن خطتها الإنتاجية لشهر تشرين الأول الجاري بقيمة أكثر من ( ٤ ) مليار و ( ٣٧٢ ) مليون دينار قابلة للتعزيـز .

وقال مدير عام الشركة عبـد الحميـد عبـد الرحمن السالـم، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أن “الشركة ونظراً لقرب حلول موسم الشتاء وضعت خطة إنتاجية لشهر تشرين الأول الحالي تتضمن إنتاج مختلف المستحضرات الدوائية لتلبية احتياجات وزارة الصحة والوكالات التسويقية التخصصية”، مشيراً إلى ان “معدلات الإنتاج لأقسام الشركة ضمن الخطة الموضوعة تتضمن قسم الحبوب بأكثر من ( ١٠ ) مليون شريط وقسم الشراب بكمية تتجاوز المليون قنينة إضافة إلى المضادات الحياتية حيث سيتم إنتاج ( ٢٥٧ ) ألف قنينة من المعلقات و ( ١٢٠ ) الف شريط كبسول و ( ٤ ) آلاف قنينة باودرات فضلاً عن أنه سيتم أيضاً إنتاج أكثر من مليون و ( ٥٠٠ ) الف أنبوب من المراهم والكريمات وأكثر من ( ٧٥ ) ألف عبوة من قطرات العيون لصالح الوكالة التسويقية التخصصيـة”.





واضاف السالم، أن “جميع مستحضرات الشركة يتم تعبئتها بأغلفة حديثة وبمواصفات عالية الدقة وملائمة للذوق العـام”.

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