2020/10/14 | 21:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأربعاء، بحثها شمول 400 أسرة نازحة بإعانة الحماية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الوزير عادل الركابي وجَّـه خلال زيارته الأخيرة لإقليم كردستان بتشكيل لجنة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العمل" العراقية تبحث شمول 400 أسرة نازحة بإعانة الحماية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العمل" العراقية تبحث شمول 400 أسرة نازحة بإعانة الحماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).