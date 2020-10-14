ايران تكشف قيمة اموالها المجمدة في العراق

2020/10/14 | 21:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن البنك المركزي الإيراني، الأربعاء، أن بلاده تملك 5 مليارات دولار مجمدة لدى العراق بموجب العقوبات الأميركية.

وقال محافظ البنك، عبد الناصر همتي، في تصريح نقلته وسائل اعلام ايرانية ، اليوم (14 تشرين الاول 2020)، إن "زيارته الرسمية إلى العراق قبل يومين كانت ناجحة ومن المؤمل الإفادة من أكثر من 5 مليارات دولار من الأرصدة المجمدة هناك"، مضيفا انه "تم بحث الأرصدة الإيرانية المجمدة مع عدة دول وثمة ردود إيجابية بهذا الخصوص".

وقبل يومين نقلت وسائل إعلام عن مصادر عراقية قولها إن "إيران طلبت من العراق تسديد الديون التي بذمته بالدولار، إلا أن بغداد رفضت ذلك خشية تجاوزها العقوبات المفروضة على طهران".

وتعاني طهران من نقص في مدخراتها من العملة الأجنبية، وساهمت العقوبات الأميركية، وتفشي فيروس كورونا في هبوط العملة الوطنية إلى مستويات تاريخية.

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