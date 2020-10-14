الصحة: حددنا شروط بدء العام الدراسي ووفد عراقي يزور الإمارات من أجل لقاح

2020/10/14 | 21:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تحديدها شروط الإجراءات الوقائية لبدء العام الدراسي في المدارس والجامعات للعام الدراسي 2020 – 2021 .

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