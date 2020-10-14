فرنسا: إعلان حالة الطوارئ إثر ارتفاع الإصابات بكورونا

2020/10/14 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة، إثر الأرقام القياسية في أعداد مصابي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.



وقالت الحكومة، لدى إعلانها القرار في بيان نقلته "رويترز" وتابعه "ناس"، (14 تشرين الأول 2020)، إن "جائحة كوفيد-19 كارثة صحية عامة تهدد صحة السكان وتبرر اتخاذ إجراءات صارمة".

وسجلت فرنسا، الثلاثاء، نحو 13 ألف إصابة بالفيروس، و8500 إصابة، الاثنين.

كما سجلت فرنسا، السبت الماضي ، أعلى حصيلة من الإصابات اليومية منذ تفشي الوباء، بنحو 27 ألف إصابة.

وإزاء هذه الأرقام المقلقة، كان متوقعا أن تذهب حكومة الرئيس إيمانيول ماكرون نحو إجراءات صارمة لتدارك الموقف، وبدأت في بعضها قبل أيام.

وقال مسؤولون في الحكومة الفرنسية إن خيار إعادة فرض حظر التجوال على بعض المدن الفرنسية غير مستبعد.

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