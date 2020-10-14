اختصرت ساعة ونصف.. طائرة إماراتية تحلق فوق إسرائيل لأول مرة

2020/10/14 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقت طائرة إماراتية لأول مرة فوق سماء إسرائيل لدى عودتها من أوروبا منذ توقيع اتفاق إبراهيم بين البلدين بوساطة أميركية.

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