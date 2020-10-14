اعتقال 9 من ابرز اسماء قوائم المطلوبين في 3 مدن fديالى

2020/10/14 | 21:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد الحشد الشعبي، الاربعاء، اعتقال 8 من ابرز اسماء قوائم المطلوبين في 3 مدن بديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية مشتركة نفذت سلسلة عمليات دهم لاهداف منتخبة اسفرت عن اعتقال من ابرز اسماء المطلوبين في 3 مدن بديالى بينها بعقوبة لافتا الى ان من بين المطلوبين 2 بتهمة الارهاب”.

واضاف، ان “المعتقلين تم نقلهم الى مراكز امنية لاستكمال اجراءتت التحقيق معهم”.

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء بتهم ارهابية واخرى جنائية خلال الاشهر الماضية”.انتهى 25 ف

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