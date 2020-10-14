بومبيو يحث الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

2020/10/14 | 21:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..ناقش وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي، اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات بين واشنطن والرياض في مجالات عدة، خاصة الأمنية والاقتصادية، كما حث بومبيو السعودية على دراسة إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء، “ناقشنا اليوم القضايا الأمنية والإقليمية وأفعال إيران المهددة للاستقرار والتي تهدد حركة التجارة في المنطقة”.[…]

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