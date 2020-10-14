2020/10/14 | 21:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حالة الطوارئ في باريس وضواحيها للسيطرة على فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يفرض حظر التجوال ويعلن حالة الطوارئ في باريس ومدن فرنسية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يفرض حظر التجوال ويعلن حالة الطوارئ في باريس ومدن فرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).