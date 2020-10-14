2020/10/14 | 21:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} اعلنت محافظة الديوانية، الاربعاء تعطيل الدوام الرسمي لها بمناسبة ذكرى وفاة الرسول محمد {صل الله عليه واله وسلم}

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تعطل الدوام ليوم غد وتستثني هذه الدوائر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تعطل الدوام ليوم غد وتستثني هذه الدوائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).