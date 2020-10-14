روسيا تسجل لقاح ثان ضد كورونا وتستعد للثالث

2020/10/14 | 21:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن قيام مركز جامالي تسجيل اللقاح الروسي الثاني ،منوها الى أن اللقاح الثالث في طريقه إلى التسجيل.وقال بوتين اثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، إن “مركز مدينة نوفوسيبيرسك”فيكتور”سجل اليوم اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا ويدعى”إيبي فاك كورونا”.، حسب كالة”سبوتنيك”.وأضاف: “على حد علمي، لدينا لقاح ثالث من تطوير […]

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