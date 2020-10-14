هل أنت مع المثلية الجنسية؟ - عبدالرزاق دحنون

2020/10/14 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون رباب مُهجَّرة من ديارها في الريف الشمال من سورية كانت من زبائن مكتبتي في زقاق المسيحين قرب كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة إدلب، زارتني عدة مرات لشراء الكتب وبعض المستلزمات المدرسية، المهم، هي الآن تُقيم في النروج.



سألتني بعد أن قرأت مقالي "قلَّة أدب" المنشور في عدد من المواقع الإلكترونية وفي مجلة "الكاتب اليساري" التي يُصدرها الملحن والمُغني اللبناني وليم نصار في كندا.



قالت: هل أنت مع المثلية الجن ......





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