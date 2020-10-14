أندية البريميرليغ ترفض اقتراحات مانشستر يونايتد وليفربول

2020/10/14 | 22:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رفضت أندية رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، بالإجماع، دعم خطة (مشروع الرؤية الكبيرة)، الذي من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في إعادة هيكلة كرة القدم الإنجليزية.

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