بالصور.. معالجة أعتدة مختلفة بينها صواريخ طائرة مسيرة في أيمن الموصل

2020/10/14 | 22:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن جهاز مكافحة المتفجرات، اليوم الاربعاء، معالجة أعتدة مختلفة بينها صواريخ طائرة مسيرة في أيمن الموصل.

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