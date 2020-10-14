مصادر أميركية: الفصائل المسلحة غير معنية بتحديد شروط انسحاب قواتنا

2020/10/14 | 22:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت مصادر أميركية على إعلان بعض الفصائل المسلحة بدءَ هدنةٍ لوقف الهجمات ضد مصالح واشنطن في بغداد شرط أن تحدد الحكومة العراقية موعدا لانسحابها، قائلة إن هذا القرارَ تتخذه حكومة بغداد صاحبة ُ السيادة حصرا.

ونقلت صحفٌ عربية عن مصادرَ أميركيةٍ قولها إن الهدنة المزعومة هدفها منحُ الفصائل الوقتَ لالتقاطِ أنفاسها، ذلك بعد أن شحت مصادرُ تموليها من جراء فرض العقوبات الأميركية على إيران، مضيفة أن تلك العقوبات أوقفت جهودَ بناءِ قواعدَ عسكرية وتجنيدِ مقاتلين جدد في تلك الفصائل.

وذكرت المصادر أن التحالفَ الدولي لن ينسحب بكامل قواته من العراق ما لم يتم إنهاءُ سطوةِ السلاح وحلُ الفصائل المسلحة، وبعد ذلك ينتهي دورُ القوات الأميركية والتحالف في العراق ليتحولَ إلى تقديم الدعم المادي والاستشارة العسكرية.

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