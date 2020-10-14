جريدة الصباح وقناة العراقية: معدلات زائفة!

2020/10/14 | 22:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب د.محمد فلحي..

كشفت نتائج الامتحانات الوزارية للمرحلة الثانوية( السادس الإعدادي)، في العراق، خلال العام الحالي عن نسبة مرتفعة في أعداد الطلبة الناجحين مقارنة بالأعوام السابقة،وزيادة غير مسبوقة في معدلات الطلبة الذين حصلوا على معدل أكثر من(90%)،وهي ظاهرة قد أثارت فرح الطلبة المتفوقين وذويهم،لأول وهلة، لكن تلك الفرحة لم تدم،فقد تبين أن ارتفاع المعدلات الزائف، وتباين النتائج بين المحافظات ينطوي على مشكلة علمية وتربوية واجتماعية حقيقية،ومن ثم ينبغي طرح العديد من التساؤلات التي تقتضي الحصول على اجابات واضحة وإحصائيات دقيقة وتفسيرات مقنعة من قبل وزارة التربية،وذلك بدلاً من ترك الموضوع في مهب الشائعات!

لم تبادر وزارة التربية إلى الرد على الأقاويل، ولعل بعضها يتضمن معلومات أو أرقام حقيقية،فهناك أعداد كبيرة من الطلبة حصلوا على معدلات فوق التسعين،تفوق قدرات وزارة التعليم العالي لاستيعابهم في الكليات المناسبة،وهناك مدارس حققت نسبة نجاح مائة بالمائة، ومدارس أخرى كانت نسبة النجاح فيها صفر بالمائة،فكيف حصل ذلك..



ولماذا..



وما نتائجه المتوقعة على التعليم والمجتمع؟!

المتحدث باسم وزارة التربية بيّن أن نسبة نجاح الفرع العلمي التطبيقي(‌‎%‎81‎) ، والفرع العلمي الاحيائي (‎%‎74)، والفرع الادبي (77%)”.



وكشفت بعض الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلبة،وقال:” إن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع المعدلات العالية لطلبة السادس الإعدادي، جاءت بعد قرار الوزارة بتقليص المواد الدراسية الداخلة في الامتحانات، والفترة الزمنية الكبيرة التي تمتع بها الطلاب نتيجة العطلة، بسبب تفشي كورونا”.

لم يجب المتحدث على التساؤلات المطروحة، أو يفسر الموضوع،بطريقة علمية،وسوف تتفاعل القضية، وتتصاعد حولها الأصوات،كما هو متوقع، عند التقديم إلى الجامعات،وتزايد شكاوى الطلبة وذويهم، فحلم المجموعة الطبية قد يبدو في متناول الكثيرين، في ضوء معدلاتهم العالية غير الحقيقية،لكن الحلم سوف يتبخر عندما يعرف الطالب المجتهد المتفوق الحقيقي أن فرصته ضاعت وسط منافسة غير عادلة،من خلال الارتفاع غير المعقول في معدلات طلبة في مدارس ومحافظات كاملة وسط شبهات تقتضي التدقيق والتحقيق الفوري!

ثمة جانب آخر في القضية، حيث يشكو كثير من الطلبة المتفوقين من تراجع فرصتهم في القبول، من خلال المنافسة مع بعض الطلبة الذين يتمتعون بامتيازات تسمح لهم بالحصول على درجات إضافية!

أحد المقترحات المطروحة هو اجراء امتحان تنافسي بين الطلبة المتقدمين للمجموعة الطبية،لكي يتبين الطالب المتفوق الحقيقي من الزائف،ولا أظن أن المقترح قابلاً للتطبيق في ظل الظروف الحالية!

القضية ليست عابرة،ويتوجب طرحها في مجلس الوزراء ومجلس النواب، ومناقشتها بجرأة، ومكاشفة الرأي العام بوضوح حول أسبابها ونتائجها!

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