الحزب الشيوعي العراقي الى اين - عبد الفتاح علي رضا

2020/10/14 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الفتاح_علي_رضا لا جدال من ان الحزب الشيوعي العراقي هو من اعرق الأحزاب السياسية في تاريخ العراق الحديث.وطوال عقود عليه ن الحزب لم يستفاد او يستثمرها بشكل جيد ل لازلتكي يتفادا الأخطاء السياسية التي ارتكبها في مسيرته وخاصة قبل وبعد سنة 1963.ويمكن اجمال الأسباب التي ادت الى هذا التراجع في مكانة الحزب في الوقت الراهن بما يلي:1ـ الضعف في قيادة الحزب ان الرفيق فهد الذي يعتبر المؤسس الفعلي للحزب كان يمتلك مؤ ......





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