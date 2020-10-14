مساهمو بورصة لندن يصوتون على اتفاق بيع بورصة ميلانو بعد أسبوعين

2020/10/14 | 22:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

يعقد المساهمون في بورصة لندن LSE اجتماعًا عامًا في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، للتصويت على اتفاق بيع بورصة ميلانو الإيطالية إلى بورصة يورونكست الأوروبية.

قالت مجموعة بورصة لندن إن جائحة كوفيد-19 حالت دون عقد الاجتماع في مكتبها الرئيسي وحضور المساهمين شخصيًا، وطالبت المساهمين بتعيين رئيس الاجتماع العام، كوكيل لهم لضمان فرز أصواتهم في الاجتماع العام.

تفاصيل صفقة البيعكانت مجموعة بورصة لندن أعلنت في شهر سبتمبر / أيلول الماضي، أنها دخلت في محادثات حصرية لبيع بورصة ميلانو الإيطالية إلى شركة Euronext المشغل للأسهم الأوروبية.وافق مجلس الإدارة الأسبوع الماضي على بيع بورصة إيطاليانا إلى يورونكست مقابل 4.3 مليار يورو لمساعدتها على الفوز بالموافقة على شرائها لمزود البيانات Refinitiv بقيمة 27 مليار دولار، المملوكة بنسبة 45٪لشركة Thomson Reuters.البيع إلى Euronext مشروط بإعلان المفوضية الأوروبية رسميًا أنها ستوافق على صفقة Refinitiv إذا تم بيع كل أو جزء من Borsa Italiana.يصدر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قرارًا بشأن صفقة ريفينيتيف في ديسمبر/كانون الأول.اقتباسذكر المدير التنفيذي لـمجموعة بورصة لندن ديفيد شويمر، في بيان: أعتقد أن بيع مجموعة “بورصة إيطاليانا” سيساهم بقدر كبير في معالجة مخاوف المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

نتائج متوقعة للصفقةستساعد شركة Refinitiv مجموعة بورصة لندن على التحول من توليد الإيرادات من تداول الأوراق المالية فقط، إلى تزويد المستثمرين بالمعلومات حول التداول.تم الكشف عن صفقة Refinitiv التحويلية بعد عامين من فشل اندماج مجموعة بورصة لندن مع مجموعة Deutsche Boerse بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني.

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